Когда у украинцев появится надежда на настоящий мир на Донбассе, – мнение. Новости

До окончания президентских и парламентских выборов в Украине надеяться на какой-то прогресс в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе не стоит. Такое мнение высказал политолог Сергей Таран.
«На сегодняшний день мы не увидим каких-то особых продвижений в вопросах войны и мира, потому что в России именно сейчас прежде всего делают ставку на украинские выборы. Россия надеется, что к власти в Украине придут более уступчивые, более толерантные политики, которые будут говорить о мире, но на российских условиях», – сказал он.
«Пока не пройдут выборы, мы не увидим какой-то прогресс в украино-российских отношениях, что дало бы возможность надеяться на настоящий мир», – резюмировал Таран.
Он также рассказал, что сейчас в информационное пространство Украины вбрасываются разного рода сообщения и тезисы для продолжения той войны, которую Российская Федерация начала в 2014 году, но уже на повестке дня выборов. Один из них является сценарием Кремля и возвращением к плану о создании «Новороссии».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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