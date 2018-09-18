В Украине урегулировали вопрос взятия на квартирный учет переселенцев с инвалидностью. Новости

Верховная Рада проголосовала за законопроект, регулирующий предоставление права взятия на социальный квартирный учет внутренне перемещенным лицам с инвалидностью. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7304 «О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения"».

Сегодня, 18 сентября, за принятие законопроекта проголосовали 244 депутата.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса предоставления права взятия на социальный квартирный учет внутренне перемещенным лицам с инвалидностью.

«Указанными изменениями предусматривается расширение перечня категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории», – отмечают авторы документа.

Также в пояснительной записке указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета Украины.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект об обеспечении жильем военнослужащих, которые покинули временно неподконтрольные украинским властям территории Донбасса и аннексированный Крым.

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