По стояку девятиэтажного дома – одна я: В неподконтрольном Первомайске пустуют квартиры (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Первомайске (Луганская обл.) в большинстве квартир в многоэтажных зданиях отсутствует отопление, газоснабжение, при этом ремонтные и восстановительные работы не проводятся. Молодежь из города уезжает. А пустующее жилье никому не нужно.

Окон нет в большинстве квартир, отопление отсутствует, и зимой помещения промерзают. «5-й подъезд – с первого по девятый нет окон. И ставить некому. Все выбито, и шпингалеты… Сказали (поставят окна – прим. ред.) в 2015 году, потом в 2017, теперь в 2018», – рассказывает женщина, проживающая в девятиэтажке.

«По стояку девятиэтажного дома – одна я», – добавляет она.

Еще одна жительница многоэтажки рассказывает о том, что не проводится ремонт газовых коммуникаций – нет доступа в пустующие квартиры, хозяева которых давно уехали. «Ищите ключи (от пустующих квартир)», – приводит жительница Первомайска слова газовщиков, которые не подключают дом к газоснабжению, пока не будут проверены все квартиры.

До начала военного конфликта в Первомайске проживало порядка 38 тыс. человек. Сейчас же многие квартиры пустуют без хозяев уже несколько лет. Молодежь, по словам местных жителей, из города уезжает, работы в Первомайске нет, и квартиры никому не нужны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам издания «Реальная газета»

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