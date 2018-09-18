В РФ прокомментировали «выборы» в «Л-ДНР». Новости

«Выборы» в «Л-ДНР» – это «необходимая мера». Об этом заявил представитель РФ на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Борис Грызлов (на фото), передает российское издание «ТАСС».

«Назначенные выборы (на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса – прим. ред.) – это необходимая мера, которая позволит устранить вакуум власти и обеспечит должную управляемость на этой территории. Вакуум власти всегда приводит к возникновению беспорядка и хаоса», – уверяет Грызлов.

Как утверждает представитель России, «местные выборы на Донбассе… должны состояться только после принятия Украиной закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также после конституционной реформы, предполагающей децентрализацию».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». Также о своих намерениях участвовать в гонке заявили экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев, «экс-министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов.

В «ЛНР» избрать «главу республики» также планируют 11 ноября. Здесь пока открыто о своих намерениях занять пост «главы ДНР» никто не выражал. После «госпереворота», который произошел в ноябре 2017 года, и свержения «главы республики» Игоря Плотницкого, «ЛНР» возглавляет Леонид Пасечник.

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