На Донетчине задержаны двое участников НВФ. Новости

На одном из блокпостов в Донецкой области нацгвардейцы из состава Объединенных сил задержали 2-х граждан Украины, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как рассказали в пресс-службе, во время несения службы на блокпосту вблизи населенного пункта Дмитровка наряд Национальной гвардии Украины остановил для проверки рейсовый автобус. При осмотре транспортного средства нацгвардейцы обратили внимание на мужчину, который при появлении правоохранителей стал заметно нервничать. По данным поисковой базы ситуационного центра правоохранители узнали, что этот гражданин причастен к деятельности НВФ.

В следующем рейсовом автобусе военнослужащие этого же наряда обнаружили еще одного гражданина, также причастного к деятельности НВФ.

Мужчины были задержаны и переданы в местный участок Национальной полиции.

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