В «ДНР» за выходные произошло пять ДТП: Шесть человек получили травмы. Новости

В «ДНР» за выходные дни с 15 по 16 сентября совершено 5 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек получили травмы, и 8 аварий без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В период с 15 по 16 сентября 2018 года при надзоре за дорожным движением на автодорогах республики сотрудники ГАИ выявили 500 нарушений ПДД, в том числе отстранили от управления транспортными средствами 47 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии», – утверждают в «ДНР».

Также сообщается, что 16 сентября в Калининском районе Донецка водитель автомобиля «Renault» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «ЗАЗ», что привело к столкновению транспортных средств. В результате ДТП 2 пассажира автомобиля «Renault» получили телесные повреждения.

В пресс-службе заявили, что в текущем году по причине нарушений Правил дорожного движения водители при проезде перекрестков совершили порядка 70 ДТП, в которых 1 человек погиб и около 100 были травмированы. Более 110 аварий такого характера обошлись без пострадавших.

Читайте также: