В «ДНР» за выходные произошло пять ДТП: Шесть человек получили травмы. Новости

В «ДНР» за выходные дни с 15 по 16 сентября совершено 5 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек получили травмы, и 8 аварий без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В период с 15 по 16 сентября 2018 года при надзоре за дорожным движением на автодорогах республики сотрудники ГАИ выявили 500 нарушений ПДД, в том числе отстранили от управления транспортными средствами 47 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии», – утверждают в «ДНР».
Также сообщается, что 16 сентября в Калининском районе Донецка водитель автомобиля «Renault» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «ЗАЗ», что привело к столкновению транспортных средств. В результате ДТП 2 пассажира автомобиля «Renault» получили телесные повреждения.
В пресс-службе заявили, что в текущем году по причине нарушений Правил дорожного движения водители при проезде перекрестков совершили порядка 70 ДТП, в которых 1 человек погиб и около 100 были травмированы. Более 110 аварий такого характера обошлись без пострадавших.
Читайте также:
- Хозяева жизни: В Донецке из-за пешеходов-«военных» едва не произошло ДТП (Фото)
- В Донецке «Жигули» врезались в дерево, водитель скрылся (Фото)
- В центре Донецка перевернулся внедорожник (Фото)
- ДТП в «ЛНР»: Есть пострадавшие, повреждена газовая магистраль
- Не вписался в поворот и кувыркался: В Донецке водитель выжил после серьезного ДТП (Фото)
- Местные жители рассказали о двух ДТП в неподконтрольном Донецке (Фото)
Комментарии