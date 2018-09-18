В Краматорске появится мурал, посвященный актеру Леониду Быкову (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) на 9-этажке начали рисовать 20-метровый портрет актера и режиссера Леонида Быкова. В Донецкой области он родился, учился в школе и впервые вышел на сцену. Создает мурал харьковский художник Андрей Палаваль.

Эскиз мурала харьковчанин рисует на стене дома по адресу ул. Леонида Быкова, 9. В Краматорске Леонид Быков провел детство и юность. «Для меня это первая ласточка в Донецкой области. Мне очень импонирует тот персонаж, который вышел у Быкова. В целом импонирует его творчество, что он родился тут. И то, что тоже связан с Харьковом», – говорит автор мурала.

Над созданием 20-метровой панорамы, она выше 6-ти этажки, Андрей работает один. «Тут такие технические условия, что на фасадной люльке можно рисовать только одному. Поэтому почти авторская работа. Тут используется специальный микс красок. С одной стороны – это аэрозольные краски очень высокого качества, с другой – это водоэмульсионная краска. Этот микс дает возможность создать на многоэтажке качественный рисунок», – рассказал художник.

На выполнение рисунка, по словам Андрея Палаваля, необходимо 10 дней. Он соблюдает технологию, чтобы сделать мурал долговечным. «Я выхожу исключительно из собственного опыта. Опыт говорит, что есть работы, которые живут больше 10 лет. Они практически не выгорают, с ними все хорошо», – сказал автор.

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

«Это очень классно и красиво для города. Стена не пустует, вид совсем другой. Интересно, красиво, очень ярко», – считает местный житель Павел.

«Тематика это вообще просто супер. Очень гордимся. Я думаю, каждый краматорчанин гордится, что в нашем городе проживал такой известный человек, известная личность, которого знают все – Леонид Быков. Это очень-очень классно», – поделилась краматорчанка Алла Москалец.

Напомним, в Краматорске разбит бюст Леонида Быкова. Личности 2-х мужчин, которые разбили памятник, установлены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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