Механизма снятия с человека статуса ВПЛ сейчас нет, – Гримчак. Новости

В Украине нет механизма снятия с человека статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Сегодня нет механизма снятия с человека статуса внутренне перемещенного лица. Точнее он не работает в том виде. Я знаю случаи, когда люди в том или ином случае покупали себе жилье, регистрировались по этому месту, но им не выплачивалась пенсия. Это не означает потерю права на пенсию. Потеря права на пенсию это потеря до смерти, когда ты не имеешь права ее получать», – сказал он.

Замминистра прокомментировал ситуацию, когда от переселенцев на новом месте сразу требовали бумажное пенсионное дело. Так, если в отношении ВПЛ есть возможность выплачивать пенсию согласно электронным данным, то, соответственно, для них делается такая уступка и они получают по электронным данным. Как только они регистрируются уже не как ВПЛ, а как обычное лицо, которое переехало из Харькова в Полтаву и так точно из Донецка в Полтаву, то от гражданина требуют бумажное пенсионное дело. А он, соответственно, не может предоставить пенсионное дело. «Это не от него требуется. Это такой порядок, который на сегодня существует в Пенсионном фонде и даже сотрудники ПФУ не виноваты в том, что происходит. У них есть порядок», – разъяснил Гримчак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ZIK»

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