Ситуация в пунктах пропуска днем 18 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 18 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Данил: «Блокпост Горловка. По состоянию на 10:50. 95 автомобилей, 26 автобусов и микроавтобусов, до 350 человек пешей очереди»;
- «nik»: «12:11. Головка. В сторону Артемовска (Бахмута, – ред.), милиция машин 20, паспортный, половина расстояния от поста до поста».
КПВВ «Марьинка»:
- Александр: «11:33. На "Каргилле" очередь до середины моста. Я подъехал к 5 утра, только приехал к украинскому посту. "ДНР"-овцы не шевелятся вообще»;
- Натали: «12:11. 110-120 машин обычных, 50 льготы в сторону Украины. Автобусов 2 шт».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Stranger»: «9:07. Еленовка в сторону Волновахи: примерно машин 60-70»;
- Андрей: «11:54. Еленовка в сторону Волновахи: 80 машин на 11:50»;
- Антон: «Еленовка на выезд на 13:30 10 машин»;
- Максим: «14:14. Еленовка: на въезд в Донецк машин 20-30»;
- Антон: «14:24. Новотроицкое в Донецк – пусто».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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