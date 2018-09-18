Ситуация в пунктах пропуска днем 18 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Данил: «Блокпост Горловка. По состоянию на 10:50. 95 автомобилей, 26 автобусов и микроавтобусов, до 350 человек пешей очереди»;

«nik»: «12:11. Головка. В сторону Артемовска (Бахмута, – ред.), милиция машин 20, паспортный, половина расстояния от поста до поста».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «11:33. На "Каргилле" очередь до середины моста. Я подъехал к 5 утра, только приехал к украинскому посту. "ДНР"-овцы не шевелятся вообще»;

Натали: «12:11. 110-120 машин обычных, 50 льготы в сторону Украины. Автобусов 2 шт».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Stranger»: «9:07. Еленовка в сторону Волновахи: примерно машин 60-70»;

Андрей: «11:54. Еленовка в сторону Волновахи: 80 машин на 11:50»;

Антон: «Еленовка на выезд на 13:30 10 машин»;

Максим: «14:14. Еленовка: на въезд в Донецк машин 20-30»;

Антон: «14:24. Новотроицкое в Донецк – пусто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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