На неподконтрольном Донбассе появился первый самовыдвиженец на «выборы». Новости

«Исполняющий обязанности главы ЛНР» Леонид Пасечник сегодня, 18 сентября, во временно неподконтрольном украинской власти Луганске предоставил в «центральную избирательную комиссиию ЛНР» письменное уведомление о самовыдвижении в качестве кандидата на должность «главы ЛНР» на запланированных на 11 ноября в «республике» «выборах». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Я пришел уведомить ЦИК о самовыдвижении в качестве кандидата на пост главы ЛНР», – сказал Пасечник.

Он предоставил в «ЦИК» свое заявление о согласии баллотироваться на должность «главы ЛНР» и другие требующиеся документы.

«Председатель ЦИК» Елена Кравченко сказала, что пакет предоставленных Пасечником документов соответствует порядку и требованиям, выдвинутым к ним.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». Также о своих намерениях участвовать в гонке заявили экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев, «экс-министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов.

В «ЛНР» избрать «главу республики» также планируют 11 ноября. Здесь пока открыто о своих намерениях занять пост «главы ДНР» никто не выражал. После «госпереворота», который произошел в ноябре 2017 года, и свержения «главы республики» Игоря Плотницкого, «ЛНР» возглавляет Леонид Пасечник.

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