Наев объяснил, зачем ВСУ освободили Южное, Золотое-4 и Шумы. Новости

Объединенные силы на Донбассе решают в операции несколько сверхважных задач. Одна из них – это недопущение расширения российской агрессии на подконтрольную Украине территорию. Об этом сказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, в интервью «Новому времени».

«Именно для решения этой задачи мы занимемся в том числе и установлением контроля над населенными пунктами до линии разграничения, определенной Минскими соглашениями. Операции по освобождению Шум, Золотого-4 и Южного были осуществлены в рамках Минских договоренностей. Главные задачи установления контроля: создание полосы для обеспечения безопасности подразделений, обороняющихся от внезапных нападений противника, предотвращение выхода противника к переднему краю и ведения огня из так называемой "серой зоны". Также есть цель – как можно дальше отодвинуть от населенных пунктов полосу обеспечения подразделений и создать пояса безопасности вокруг городов и сел», – объяснил Сергей Наев.

Он также ответил на вопрос, есть ли планы у сил ООС по освобождению других населенных пунктов. «Мы ведем борьбу на своей родной земле, на которой жили наши предки и которая по всем законам принадлежит нам и нашим потомкам. Цель операции - сдерживание и отпор вооруженной агрессии Российской Федерации, восстановление суверенитета Украины на временно оккупированных территориях», – уточнил командующий.

Наев добавил, что в то же время Объединенные силы никоим образом не нарушили ни Минских договоренностей, ни других международных обязательств. «Зато в уже освобожденных населенных пунктах началась реальная нормализация жизни людей, возврата их в украинское правовое поле и защита их законных прав», – сказал генерал-лейтенант.