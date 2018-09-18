Обновленный КПВВ «Марьинка»: Что думают граждане и какие недостатки (Видео). Новости

После обустройства пересекать контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) теперь можно быстрее и с комфортом. На улучшение условий и повышение безопасности потратили миллионы из областного бюджета.

Граждане, пересекающие линию разграничения через этот КПВВ, поделились впечатлениями:

«Конечно, сейчас лучше сделали. Намного. Да и вообще построили, благоустроили. Вообще нормально. Пропускной хороший пункт сделали. Быстро проходим все»;

«По времени очень быстро. 15-20 минут. День, солнце, жара на улице сильная была».

Пограничникам на КПВВ тоже было непросто. Они работают каждый день, по 8-10 часов, в любую погоду. Теперь здесь крытый зал ожидания и навес для досмотра автомобилей. Крытое помещение для этого больше подходит. «Это удобнее тем, что заезжает транспортное средство. Если плохие погодные условия: дождь, снег, жара, то ты под машину не залезешь, не заглянешь нормально под капот. Дождь заливает. Снег засыпает. Сейчас все хорошо», – сказал военнослужащий Краматорского погранотряда Сергей Ковальчук.

Хотя есть и недоработки. Например, туалет приспособлен для людей с инвалидностью, но пандусов нет. Этот и другие недостатки чиновники обещают исправить. «Мы увидели зал ожидания, который в настоящее время не оборудован отоплением. Сейчас эту проблему тоже будем решать и предусмотрим в дальнейшем в конструкции следующих КПВВ. То есть мы видим недостатки, будем устранять, а там уже предусматривать их сразу в ходе реконструкции», – сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Как сообщалось ранее, на КПВВ «Марьинка» завершились мероприятия по обустройству, которые проводились в условиях его штатного функционирования. Сделан он из конструкций, которые легко разбираются и их можно перенести.

Источник: ТК «Донбасс»

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