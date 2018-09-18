Долгожданный ремонт: Дорогу, соединяющую Донецкую и Луганскую области заасфальтируют (Видео). Новости

Дорогу, соединяющую Донецкую и Луганскую области, наконец, заасфальтируют. Она была разбита много лет. Всему виной фуры, которые регулярно разрушают дорожное полотно.

Ремонт трассы, соединяющий Донецкую и Луганскую область, начался в Заречном. Три километра дорожного полотна из 12 запланированных уже заасфальтировали. «Работы выполняем по фрезировке, т.е. снятию старого покрытия, укрепление основания, укладка асфальта, выравнивающего слоя, а также щема. После окончания работ по укладке асфальтобетона мы будем укреплять обочины», – сообщил сотрудник ООО «Славдорстрой» Алексей Решетов.

Водитель рейсового автобуса Анатолий вспоминает, что еще весной вместо асфальта здесь были ямы, которые невозможно было объехать. «Та ну яма на яме. А сейчас пока там нет, а здесь класс», – поделился он.

Местные жители жалуются, что поток тяжелых фур разрушает покрытие, поэтому ямочный ремонт тут не поможет. «Одна машина за одной, груженые, страшно. Если б меньше их было, конечно дороги б такие б не были. Ну, это ж невозможно. Надо когда-то делать правильно, честно и до ума. Должен быть результат уже "аховский". Надеемся, что это не на один год», – говорит местная жительница Мария.

Чиновники уверяют: новая дорога прослужит минимум 10 лет. На ее ремонт выделили более 100 млн грн. Еще 32 млн потратят на ремонт трассы Торское – Кременное, до границы с Луганской областью. «Направление Краматорск – Северодонецк очень интенсивно, нагружено, там серьезный поток движения грузового транспорта. Поэтому должны быть рассчитаны толщины асфальтобетона, укрепление основания в определенных участках. Для того, чтоб выполнить работы качественно и надолго с гарантией, проведены исследовательские работы по этим дорогам государственным институтом имени Шульгина», – сообщил начальник управления инфраструктуры Донецкой областной государственной администрации Артем Мякинченко.

Всего в нынешнем году на ремонт дорог и мостов в Донецкой области выделили почти 400 млн грн.

Источник: ТК «Донбасс»

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