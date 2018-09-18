До глубины души противно: Сколько зарабатывал советник Захарченко. Новости

Заработная плата Александра Казакова (на фото), который был «советником главы ДНР» Александра Захарченко, составляла порядка полумиллиона рублей в месяц (более 200 тыс. грн). Об этом рассказал пророссийский журналист Александр Чаленко на своей странице в соцсетях.

«Казаков находится, мягко говоря, не в очень хорошем психологическом состоянии. У него непростая ситуация. Несколько лет он выстраивал свое персональное счастье в Донецке и сумел добиться многого, став "интеллектуальным" решалой в команде Ташкента-Трапезникова», – пишет Чаленко.

«Хорошая зарплата – по разным сведениям, примерно полмиллиона рублей (до роста доллара это было почти 10 тысяч долларов). Это как минимум. Учитывая, что пенсионер в ДНР получает примерно 50-70 долларов, а отец-основатель ДНР Андрей Пургин и писатель-минометчик Максим Шишов, тяжело раненный в ногу во время Дебальцево, живут в нищете, это очень и очень неплохо, согласитесь. Но 31 августа 2018 года с внезапной гибелью Захарченко все рухнуло», – продолжает он.

«Команда Ташкента-Трапезникова отстранена Москвой от корыта и изгнана из ДНР. Сейчас ФСБ и другие соответствующие органы ведут проверку ее деятельности. Чем все для нее закончится – посадят или нет, неясно. Вот это и тревожит Казакова», – пояснил Александр Чаленко.

Жители неподконтрольной Украине территории бурно обсуждают это сообщение:

Марта: «Полмиллиона зарплата! Ох...ть можно!!! И с какими глазами вы, мрази, рассказывали нам с экранов, что мы должны понимать и терпеть?! Чтоб вы поперхнулись людскими слезами, "освободители" х@новы!»;

Алена: «Даааааа, афигеть, зато у простого рабочего 4 000 р (2700 грн – прим.) »;

Анастасия: «В то время, когда цены баснословные, а зарплаты и пенсии мизерные!!! Фу...До глубины души противно!!!»;

Виталий: «Мне кажется, там не полмиллиона было, это может цифра для людей...»;

Дарья: «И где же теперь эти ... патриоты? Как жареным запахло, все по пяткам дали, надеюсь, вы подавитесь своими деньгами и слезами людей, которые в вас верили и надеялись на лучшее, твари вонючие»;

Артем: «Каждый день одна новость веселее другой. Кто-то еще верит в народную республику?».

Ранее сообщалось, что российские кураторы приняли решение по поводу судьбы «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент»), а также «и.о. экс-главы ДНР» Дмитрия Трапезникова и «советника главы ДНР» Александра Казакова.