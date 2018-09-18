Ботулизм на Донетчине: Заболевание выявлено у двух взрослых и ребенка. Новости

В Донецкой области зарегистрировано еще три случая ботулизма: двое взрослых, один ребенок. Оба взрослых находятся в реанимационных отделениях, сыворотки введены, состояние тяжелое. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба управления зравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

В августе 2018 года Украина получила 12 доз противоботулистической сыворотки на 24 области, 3 из которых на данном этапе уже использованы жителями Донецкой области.

Ботулизм является одной из самых тяжелых инфекционных болезней, которая может привести к летальному исходу. Департамент здравоохранения облгосадминистрации обращается с просьбой быть максимально внимательными к выбранным продуктов питания.

В управлении отметили, что ботулизм - это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям, вызванное палочкой Clostridium botulinum и ее токсином, который содержится в неправильно приготовленных и хранящихся консервах.

В то же время, ботулизма, в большинстве случаев, можно избежать, соблюдая простые пищевые правила.

Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования: мясо, рыба, реже овощи. Потенциально опасными являются все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно / недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились неправильно. Даже консервы, в которых все в порядке с истекшим сроком годности видом и вкусом, могут быть зараженными: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.

Также ботулизм может возникнуть вследствие потребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.д.). Чаще всего причиной ботулизма становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления, однако регистрируются и случаи болезни после употребления продуктов произведенных в промышленных условиях. Это случается в случае соблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранения продукта.

Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,

мясных и грибных консервов,

консервов домашнего производства,

если не уверены, что продукты хранили и / или транспортировали должным образом,

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. В то же время, симптомы также могут возникнуть раньше (уже через 2 часа) или значительно позднее. Чем тяжелее заболевание, тем короче инкубационный период.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области медики зарегистрировали случай заболевания ботулизмом.