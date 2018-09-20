Смешной Донецк: С Лениным в сердце, украинский акциз и «квасоля» как гумпомощь (Фото). Новости

Главная тема в «ДНР» первой половины сентября – последствия ликвидации «главы республики» Александра Захарченко. С нее «Донецкие новости» начинают очередной выпуск серии «Смешной Донецк»* – нестандартные ситуации, забавные факты, которые жители неподконтрольных Украине городов подмечали в начале осени и делились ими в соцсетях.

«Республика» сейчас живет подготовкой к «выборам». По этому поводу уже появились первые мэмы и «липовые» кандидаты.

Отличились 15 сентября коммунисты с комсомольцами «ДНР». В этот день они провели II съезд «ЛКСМ ДНР», антураж которого просто «порвал» соцсети (См. «Вот это их прёт»: Как в «ДНР» комсомол символику менял).

В «ленинской» тематике – при въезде на контрольно-пропускной пункт «Александровка» (в народе – Каргилл/ Каргил) «пограничники ДНР» установили бюст вождя Октябрьской революции:

Торговые новинки. В супермаркетах Донецка продают грузинский коньяк VSOP но не просто с украинским акцизом, а с табачными акцизными марками Украины. Также покупателей порадовали содой в новой упаковке, которая теперь напоминает то ли чай, то ли кофе. Дончане уточняют, что новая сода в два раза дороже прежней, и что это товар из Крыма, «а со старым дизайном продается башкирская сода».

Не отстают и местные производители. Так, донецкий «Комбинат пищевых продуктов» продолжает выпускать для «ДНР» майонез в украиноязычной упаковке, с указанием в адресе производства, что Донецк – это таки Украина.

А в «ЛНР» выпускают сигареты «M1», на пачках которых прямо пишут – «Made under authority of Matuco Group» (произведено под контролем Matuco Group). «Интересно в ОАЭ, где находится офис Matuco, знают, что они вышли на рынок молодых республик?)))», – реагируют местные жители в соцсетях. Хотя они же отмечают, что «Matuco Group, конечно, делает качественнее, но сигареты от ЛНР тоже неплохо, и дешевле даже. А запах оригинальный».

Отличилось и «командование ДНР»: семьям погибших «военнослужащих» раздали гумпомощь – и снова украинскими продуктами с украиноязычными этикетками – «квасоля ніжна», «сардини». Данная новость обошла с соответствующей иллюстрацией все центральные «республиканские» интернет-ресурсы.

И еще ряд моментов из жизни Донецка и иной части «ДНР»:

*Серия «Смешной Донецк» начиналась с подбора фотографий из жизни именно жителей Донецка, но со временем тематика расширилась за счет соседних городов, также начал проявляться юмор и в «ЛНР». Но при этом наименование серии осталось прежним.

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