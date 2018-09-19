Беспредел продолжается: В «ДНР» рассказали о варианте фальсификаций на своих «выборах». Новости

В «ДНР» общественные движения и партии, желающие участвовать в «выборах» 11 ноября, должны провести съезды в составе 300 делегатов. Однако в нынешнем том же Донецке залов, способных вместить такое количество участников – единицы, и они «выдаются» по согласованию с «властями». Таким образом изначально «отсекаются» от участия в «избирательной гонке» не нужные политсилы. О такой возможной схеме фальсификации на предстоящих «выборах» в соцсети рассказал донецкий бизнесмен, сторонник «ДНР» Константин Костенко.

Он акцентирует, что в «республике» до сих пор нет «закона о центральной избирательной комиссии», при этом «оторванные от реальности решения т.н. ЦИК ДНР плодятся ежедневно». «Не имея официального сайта, ЦИК в различных электронных средствах печатаются решения этого, с позволения сказать, органа», – пишет Костенко.

Так, было принято решение о регистрации кандидатов на пост «главы ДНР» в срок с 21 по 25 сентября, и выделено 5 дней на сбор подписей.

Общественные движения и партий должны провести свои съезды или конференции с 21 по 29 сентября, на которых нужно определиться об участии в «выборах» в «народный совет ДНР». Также дается неделя на сбор подписей.

«Съезды, на которых будет принято решение об участии того или иного общественного движения или партии, должны пройти при участии не менее 300 человек. Почему не 500 или 100??? Каких либо законов на этот счет нет… Но мне понятно, почему 300, да еще и в будний день. В Донецке единицы залов, где можно собрать такое количество людей. И каждый зал стоит денег, а предоставляется с разрешения управления внутренней политики, а разрешение рассматривается в течение 10 дней. Уже и выборы (назначения) пройдут», – отмечает Костенко.

Он подчеркивает, что данное положение смогут выполнить лишь «провластные» движения (в «ДНР» их два – «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс», которые и составляют нынешний местный «парламент»). «Провластным ОО можно предоставить театр или дворец культуры, к которому свезут нужное количество делегатов, могут прямо с рабочих мест. Но кто из посторонних проверит полномочия участников съезда», – рассуждает бизнесмен.

«В общем, беспредел продолжается, народ недоумевает, стремительно теряется доверие к РФ. Народ открыто винит в происходящем руководство РФ. И это самое нежелательное явление. Да, выход в такой ситуации – перенос выборов и подготовка нормативной базы выборов. Но это от нас практически не зависит. Единственная надежда на внешнеполитические обстоятельства или изменения в кураторах из РФ», – резюмирует Костенко.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». Также о своих намерениях участвовать в гонке заявили экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев, «экс-министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов.

Также 11 ноября будут выбирать «народный совет ДНР».

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