Детали ликвидации Захарченко: Почему при взрыве не погиб «министр» Тимофеев (Ташкент). Новости

Бывший «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев («Ташкент») не погиб в Донецке во время взрыва 31 августа, потому что его снесло взрывной волной. Об этом в ходе «Дня сепаратиста», организованном в подмосковном Лапино, рассказал бывший российский советник «главы ДНР» Александр Казаков.

Он подробно остановился на последовательности входивших в кафе «Сепар». Так, первым шел охранник Вячеслав Доценко, за ним – «глава ДНР» Александр Захарченко. «Взрыв был направленный и большой мощности. Потом мы начали находить поражающее устройство. На входе в кафе в радиусе полутора метров плитка выщербана ударами шариков. Из командира [Захарченко] было изъято 16 таких шариков, два – из [охранника] Славы», – сказал Казаков.

Следующим за Захарченко «проскочил» второй охранник, за ним шла худрук донецкого драмтеатра, глава молодежного крыла ОО «Оплот Донбасса» Наталья Волкова. «Она будет жить, это 100%. И зрение у нее останется. Мы боялись, что обожжена роговица, но оказалась, что это травма стеклом – много стекла в глазах. Есть ожоги, но все будет хорошо», – рассказал экс-советник о состоянии Волковой.

Пятым заходил Александр Тимофеев («Ташкент»). «Для тех, кто не был в Донецке в этом кафе, поясню. У подъема в кафе – пять ступенек. "Ташкент" был на третьей. Он успел заметить вспышку сверху. Ударной волной он "улетел" на дальнюю парковку и упал на машину. Расстояние до парковки – 15 метров. А "Ташкент", мягко говоря, не маленький», – детализировал Казаков.

По словам советника, кроме погибших Захарченко и его охранника, у всех остальных поражение от «ударной волна и огня, плюс осколки».

Отметим, что «День сепаратиста» организовал российский писатель, бывший «политрук ДНР» Захар Прилепин. Встреча, на которой присутствовали журналисты и лица, связанные с жизнью «ДНР», была приурочена к 9-му дню после смерти Александра Захарченко. Здесь же присутствовал и сам Тимофеев, но он не сказал ни слова, т.к. после ранения во время взрыва у него полностью еще не восстановилась речь. Также у «экс-министра» были перебинтованы руки.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября. Со временем к его могиле приставили вооруженную охрану. Расследованием гибели «главы ДНР» занимается группа российских следователей, задействованная ранее в деле о подрыве в РФ поезда «Невский экспресс» сообщением Москва – Санкт-Петербург.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Захарченко. Также в «ДНР» на 11 ноября назначили выборы «главы ДНР» и состава «народного совета ДНР».

После ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам о «Дне сепаратиста» российских СМИ.

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