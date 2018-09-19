ДТП в Донецке: Пьяный водитель на авто столкнулся с автобусом (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По словам дончан, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, водитель авто был пьян. Авария произошла 18 сентября около 18:00 в микрорайоне Текстильщик.
«Донецк. Текстильщик. 19-я, около 18:00. Пьяный за рулем», – пишет автор поста.
Местные жители уточняют, что авто врезалось не в маршрутку, а в автобус:
- Серхио: «Водитель бухой был? В кого-то въехал?»;
- Игорь: «Говорят, что в маршрутку»;
- Татьяна: «В автобус».
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