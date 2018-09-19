В центре неподконтрольной Макеевки столкнулись два автомобиля (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, на перекрестке в районе «Детского мира» в центре Макеевки 18 сентября в 16:50 произошла авария: столкнулись «Ваз-21099» и «Mazda».

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