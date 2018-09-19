Ситуация в пунктах пропуска утром 19 сентября: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 19 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 43,3 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9190 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9390 человек и 1670 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8440 человек и 1550 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4260 человек и 930 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12010 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Наталья: «Общая 120 машин, льгота 40 на 8 утра».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.