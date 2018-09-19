В «ДНР»: В Донецке обсуждают поборы в детсадах. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке «власти» убеждают людей, что дети бесплатно посещают детские сады, при этом на самом деле деньги на различные нужды собираются в садах ежемесячно. Поборы обсуждают местные жители в соцсетях.

«Возмущают поборы в детсаду. Было собрание. Основная повестка дня – поборы. Ежемесячно 50 руб. (20,8 грн по местному курсу на 19.09.18 г – прим. ред.) на копии для домашних заданий, ежемесячно 100 руб. (41,6 грн) на разбитый унитаз. Группа новая, дети его не разбивали. На 400 руб. (166,7 грн) на одного купили рыльно-мыльное, альбомы, карандаши (тоже по списку). 100 руб. (41,6 грн) на пропись. Ребенку нет 4-х. То ли еще будет. На днях по республиканскому ТВ ответственные лица от дошкольного образования распинались, какой подарок родителям дает ДНР в виде бесплатного посещения детсадов. Знают ли о поборах?», – пишет автор поста Владимир.

Дончане подтверждают, что неоднократно слышали заверения «властей» в том, что на детсады выделяются деньги:

Ирина: «В одном согласна с автором. Сколько раз слышала от минобразования, что детсады обеспечены всем необходимым. А де-факто в некоторых детсадах до сих пор унитазы в пол вмурованы, как пьедесталы. И окна дореволюционные...»;

Василий: «Поборы запрещены в детсадах и школах, даже закон такой есть, не помню сейчас, какой именно. Звоните на "горячую линию" и жалуйтесь. Только не забывайте, что вашему ребенку еще учиться в том заведении. Дальше думайте сами»;

Олеся: «Одно дело сдавать деньги на вещи для своего ребенка: карандаши, бумага и прочее. Также понятно, когда на какой-то праздник сдают или воспитателю. Но, позвольте, унитаз – это уже проблема не родителей. Это заведующий детсадом должен поднять свой попинс и сходить по различным инстанциям, чтоб ему выделили средства на это... И это еще хорошо, если садик порядочный и деньги действительно идут на то, что нужно. Но ведь хватает и таких, где администрация заведения гребет себе в карман»;

Вова: «Один вопрос: а где у нас власть, которая о нас заботится? Нету. Бюджетные деньги делят, которых им так не хватает».

Жители Донецка пишут о своем опыте, отмечая, что деньги на различные нужды собирают в любом саду:

Ксения: «Мы на канцелярию только 1,5 тыс. руб. (625 грн) потратили и плюс еще каждый месяц сдаем»;

Игорь: «Поборы кругом в детсадах: то на фотографии каждую неделю, то аэробика, то хознужды, каждый месяц на дни рождения сдавать надо»;

Танюшка: «Мы в свою группу тоже скидывались по 200 руб. (83,3 грн) ежемесячно в течение года и сделали ремонт в туалетной комнате. Поменяли трубы, 3 унитаза, 3 рукомойника, плитку, обои»;

Елена: «100 р. (41,6 грн) с одного ребенка × на 12 месяцев = 1200 руб. (500 грн), в среднем в группе 20 детей, итого 24 тыс. руб. (10 тыс. грн). Они что, золотой унитаз собрались ставить?»;

Анна: «400 руб. за мыльное и канцелярию? Это вам еще скромно расписали! У нас только канцелярия на 600 руб. (250 грн) вышла и 300 руб. (125 грн) – бытхимия».

Также многие дончане выступили в защиту детсадов:

Елизавета: «А вы думали, вашему ребенку кто-то купит карандаши, туалетную бумагу или моющее? Кто купит? Или кто должен починить унитаз?»;

Альбина: «Ребята, это же вашему ребенку, неужели 50-100 руб. (20,8-41,6 грн) в месяц – это огромная сумма»;

Алена: «Да, 500 руб. (208,3 грн) – просто неподъемная сумма. Карандаши, прописи, ужас. Не покупайте, это все не нужно ребенку».

Пользователи в соцсетях пишут о том, что детсады получают «гуманитарку», однако не все используют ее. «В детсады привозят гуманитарку в виде пластилина, карандашей, бумаги и прочего. Но многие об этом не знают. Например, в Макеевке родкомитет собирает только по 150 руб. (62,5 грн) на нужды садика (на химию, хоть и химию тоже привозят!)... Знаю, так как сама работала в саду. По желанию родителей, можно докупить хоть альбом, хоть прописи, стоят они 15-20 руб. (6,3-8,3 грн)», – пишет Маша.

Кроме того, дончане напоминают о том, что впереди – школа, где поборов не меньше:

Катя: «Как мама школьника могу вам сказать, что дальше будет школа, где так же будет формироваться фонд класса и т.д. У вас нет возможности сдавать 100-200 руб. (41,6-83,3 грн) в месяц,тяжелое финансовое положение – ну обсудите это с родительским комитетом, в таких случаях вы можете предложить, например, физическую помощь (такое часто практикуют)»;

Надя: «Пф, дальше больше! Школа впереди. А там капец».

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