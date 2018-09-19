Авария в «ЛНР»: Пьяный водитель врезался в пень (Фото). Новости

В Свердловске (после переим.: Должанск, неподконтрольная украинским властям часть Луганской обл.) по вине пьяного водителя произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Авария произошла 16 сентября в 18:00 по ул. Гагарина. За рулем был мужчина, как отмечают пользователи соцсетей, лет 30-35 – в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не удержал руль, вылетел с дороги и врезался в пень.
«Все выжили», – уточняют местные жители в соцсетях.
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