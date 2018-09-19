Нужен ли Западу форпост: Политолог о вступлении Украины в НАТО. Новости

Украину быстрее могут принять в НАТО, чем в Европейский Союз, чтобы применять принцип коллективной обороны в случае дальнейшей военной агрессии со стороны России. Об этом рассказал политолог Вадим Карасев.

«Будапештский меморандум – это не принцип коллективной обороны. Там нет статьи 5, что нападение на одного – это нападение на всех. Поэтому Будапештский меморандум здесь не проходит. НАТО – это военно-политическая организация, поэтому они могут реагировать на это. Это первое», – говорит он.

«Второе – надо избавиться от иллюзий, что вступление в ЕС или НАТО – все, рай. Ну, Болгария – есть такая страна, там, что коррупции меньше? Она осталась на таком же уровне, люди уезжают: их 9 млн, 2 млн болгар – за рубежом, работают в Европе и недовольны этим. Да, они в НАТО, в Европейском Союзе, но ничего не решили, нет процветания экономики, ничего не решено, но "под зонтиком" НАТО», – продолжил Карасев.

По его словам, неопределенное отношение Европейского Союза к Украине связано с тем, что в Европе не могут понять «мы их или нет», а не со скоростью реформирования законодательства. «Поэтому они и не дают прямой ответ и перспективу нам не дают – это тоже мешает. В НАТО мы можем вступить, но не в Европейский Союз. Турцию когда-то приняли в НАТО по чисто геополитическим причинам, потому что Турция была "подбрюшьем" Советского Союза и там базы в свое время были, но Турцию в Европейский Союз не приняли, держали в предбаннике сколько лет, теперь Турция отказалась, она считает, что это не ее», – отмечает политолог.

Он предположил, что Украину могут принять в НАТО, но не в Евросоюз исключительно по геополитическим мотивам, как Турцию. «Если Западу нужен будет форпост, потому что мы были форпостом против России, могут пойти на такое решение. Но Запад пока не знает [нужен ли ему этот форпост], и мы пока не знаем», – заявил Карасев.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко напомнил международным партнерам, что после 20-го саммита стран-членов НАТО, который состоялся в апреле 2008 года в Бухаресте (Румыния), Россия сначала напала на Грузию, а потом начала военную агрессию против Украины из-за стремления присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Глава государства также заявил, что диалог Украины с НАТО перешел на новый уровень взаимоотношений – от партнерства к союзничеству.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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