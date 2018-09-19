Сводка из зоны ООС за 18 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В ходе боевых действий 2-е военнослужащих Объединенных сил погибли, 1 – получил легкие ранения. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибрами 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Пивденное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Мощному обстрелу из минометов калибрами 120 и 82 мм подверглись позиции Объединенных сил на светлодарском направлении в районе населенного пункта Луганское. Также по украинским позициям у Крымского на луганском направлении НВФ дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-1.

С начала суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на луганском, Березового – на донецком и Лебединского – на мариупольском направлениях.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 151 единица. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, БМП, БТР, РПГ, СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие. Под огнем оказались поселки Жабичево, Спартак, Трудовские, Александровка, Лозовое на окраине Донецка, Горловка и ее поселки – Зайцево, шахта им. Гагарина, Доломитное, Ясиноватая, поселок Крутая Балка, а также села Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.) и Безыменное».

Также в «ДНР» утверждают, что в результате обстрелов Ясиноватой «поврежден дом и газопровод». В «администрации» Новоазовского района уверяют, что «в Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.) в результате огня повреждена кровля одного дома по ул. Кирова».

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины", обстреляв позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Пришиб и Донецкий. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических гранатометов станковых (АГС), крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия».