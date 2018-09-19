Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании побывал на передовой на Донбассе (Фото). Новости

Во время рабочего визита в Украину британская делегация во главе с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в сопровождении заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко побывала в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев во время встречи с гостями сообщил об обстановке в районе проведения операции и вдоль линии государственной границы Украины с государством-агрессором, которая входит в район ответственности Объединенных сил.

В пресс-центре отметили, что были приведены конкретные факты применения вооружения российского происхождения против военных частей, ведущих боевые действия на востоке Украины. Генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал Гэвина Уильямсона о мерах, которые выполняются Объединенными силами для отпора российской агрессии и стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской областей.

Также в ходе беседы обсуждался ряд гуманитарных инициатив командования Объединенных сил, направляемых на восстановление критически важных объектов инфраструктуры и оказания помощи учреждениям здравоохранения и детям, находящимся в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения.

Кроме того, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил. После передовой Наев ознакомил британских партнеров с работой одного из КПВВ, где подробно рассказал о работе пунктов пропуска на линии разграничения.

Как отметил Гэвин Уильямсон, Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине и всесторонне поддерживать ее.