Риск смягчения санкций есть: Порошенко о планах Кремля и особом статусе Донбасса. Новости

Санкции против России, введенные в связи с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе, могут быть смягчены, если Украина не будет выполнять Минские договоренности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко.

«Очень важно, что санкции против Москвы теперь связаны не только с Украиной. Потому что это означает, что приходит абсолютно трезвое понимание того, что Россия – это не только наша проблема, что она является угрозой для всего цивилизованного мира. И мы будем последовательно противодействовать попыткам ослабить санкционное давление на Россию», – сказал он.

«Тактическая задача Кремля – снятие санкций в январе следующего года под предлогом якобы невыполнения Украиной Минских договоренностей. Я думаю, что мы этот сценарий должны разрушить. Почти убежден, что снятия [санкций] мы не допустим, но риск смягчения есть», – продолжил Порошенко.

По его словам, то, что Россия настойчиво борется с санкциями, свидетельствует только о том, что они эффективны, а факт продления украинским парламентом закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в 2017 году стал для Кремля неприятной неожиданностью.

«Россиянам тогда пришлось существенно корректировать свою тактику. Теперь они снова достали эту избитую карту. Кремль и его приспешники опять пытаются убедить европейское сообщество в неготовности украинской стороны продлить действие закона. Это, по мнению РФ, является якобы свидетельством неспособности Украины выполнять взятые на себя обязательства, следовательно, мол, санкции в связи с этим должны быть сняты», – сказал он.

«Было бы преступной ошибкой дать Московии шанс обвинить Украину в невыполнении соглашений и добиться ослабления санкционного давления. Я абсолютно убежден, что это точно не украинский сценарий», – подчеркнул президент.

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