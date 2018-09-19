В США одобрили бюджет Пентагона по Украине: Деньги выделят на разведку и безопасность. Новости

Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение финансовой помощи Украине для решения вопросов безопасности до 250 млн долл. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

«Сенат Соединенных Штатов Америки, наши коллеги, одобрили проект бюджета Пентагона на 2019 год, и в нем предусмотрели увеличение помощи по безопасности Украине до 250 млн долл. Это на 50 млн долл. больше, чем в бюджете прошлого года», – сказал он.

«В частности, деньги предназначаются и на разведывательную поддержку Вооруженных сил Украины и сил безопасности», – добавил Парубий.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины, отметив: «Мы все понимаем, что борьба Украины против российского агрессора, это не только борьба за Украинское государство, это борьба за будущее всего свободного мира».

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