В Международный уголовный суд подадут уникальную базу пострадавших от войны на Донбассе. Новости

Правозащитники при поддержке ООН подготовили два доклада для подачи материалов о грубых нарушениях прав человека в ходе вооруженного конфликта на Донбассе в Международный уголовный суд. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал директор ОО «Харьковская правозащитная группа» Евгений Захаров.

«Один доклад о насильственных преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Речь идет об убийствах, в частности, внесудебные казни, а также о незаконных задержаниях, пытках и жестоком обращении, незаконном удерживании и так далее», – сказал он.

«Второй доклад – о гражданских жертвах в ходе войны, о гражданском населении, которое пострадало от вооруженного конфликта на востоке Украины, и о гражданских объектах, на которые было много атак, которые сильно пострадали», – продолжил Захаров.

По его словам, доклады сейчас переводятся и готовятся к подаче в Международный уголовный суд. «В этом месяце отправим его в Гаагу. Одним из инструментов в этой работе и докладах была база данных, которую начали создавать с 2014 года. Это наибольшая по объему база данных по жертвам конфликта – военным и гражданским, которые подверглись насилию на оккупированных территориях. Сейчас в ней хранится информация о более 19 тыс. человек, и аналогов в Украине этой базе нет», – рассказал правозащитник.

«Этими данными пользуются и Национальная полиция, и прокуратура, и Служба безопасности Украины и многие государственные органы. Наша организация создала базу данных в дополнение к базе данных "Мирного берега". У них в базе нет данных о гражданских жертвах и поврежденных гражданских объектах. Наша база данных содержит более 26 тыс. эпизодов», – добавил он.

Как сообщалось ранее, переселенец из Луганска Геннадий Щербак создал информационную базу о вооруженном конфликте на востоке Украины после переезда в Луцк. Сейчас она насчитывает 12 120 дел. Это сведения о бойцах по обе стороны линии разграничения и мирных жителях. Указаны места и даты рождения и смерти, роль и статус людей в конфликте. Это позволяет быстро найти людей или сравнить факты. Эта база единственная в мире. Чтобы избежать возможного взлома системы, мужчина держит сервер в Европе. Копии хранит в США. Когда информации стало много, мужчина основал общественную организацию «Мирный берег». Это позволило создать команду единомышленников, привлекать благотворительные средства и пользоваться помощью других организаций.

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