Главы парламентов Украины и Норвегии обсудили сотрудничество и санкции против РФ. Новости

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и председатель Стортинга Королевства Норвегия Тонет Вилхелмсен Трьоен во время встречи во вторник, 18 сентября, выразили удовлетворение высокой динамикой и результативностью политического диалога между Украиной и Норвегией в 2017-2018 годах. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Сотрудничество между Украиной и Норвегией в последний период приобрело особенно высокую динамику. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать существующую высокую динамику двусторонних контактов», – подчеркнул Парубий.

Он поблагодарил Норвегию за твердую и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В свою очередь, председатель Стортинга Королевства Норвегия Тонет Вилхелмсен Трьоен отметила, что Группа дружбы, которая создана в Стортинге, станет хорошей платформой для развития межпарламентского сотрудничества.

Председатель Верховной Рады Украины остановился на вопросе применения и сохранения международных санкций против России для обеспечения эффективного ответа «на ее попытки разрушить европейский порядок безопасности», и отметил, что «Украина всегда чувствует поддержку норвежских коллег: как во время двусторонних встреч, так и во время визитов парламентских делегаций в НАТО, ОБСЕ, Совет Европы».

При этом он заявил, что Украина рассчитывает «на четкую позицию» международных партнеров и призывает «к недопущению разрушения основных основ Совета Европы».

Стороны обсудили пути налаживания сотрудничества в сфере противостояния информационным атакам и кибератакам и выразили надежду, что взаимодействие в этом направлении будет еще более активным.

Председатель Стортинга Королевства Норвегия Тонет Вилхелмсен Трьоен заявила о поддержке Норвегией реформ в Украине. «Норвегия и Стортинг, норвежский парламент, безоговорочно поддерживают усилия Украины в направлении реформирования страны. Мы высоко оцениваем и понимаем тот факт, что реформы проводятся в очень сложных обстоятельствах, во время российской агрессии на востоке Украины и незаконной оккупации Крыма», – сказала она.

«В знак такой поддержки мы привезли с собой достаточно большую делегацию с нами представители трех основных сил в норвежском парламенте – Прогрессивной партии, Центральной партии, и представитель еще одной партии, господин Томессен, который также является бывшим председателем парламента и который, собственно, и начал эту группу дружбы между Украиной и Норвегией. Норвегия будет, как и была преданным партнером Украины», – добавила председатель Стортинга Королевства Норвегия.

Госпожа Трьоен также выразила надежду на то, что Украина, несмотря на предстоящие выборы, «продолжит борьбу с коррупцией и развитие мощного демократического общества с верховенством права».

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