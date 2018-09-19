Украинская сторона в ТКГ ожидает от России публичного осуждения «выборов» в «Л-ДНР», – Геращенко. Новости

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе ожидает от России публичного осуждения проведения «выборов» на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко (на фото).

«Сегодня – заседание рабочих групп в Минске. Накануне украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком и обратили его особое внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, которые не соответствуют украинскому законодательству, на территории ОРДЛО», – сообщила Геращенко.

Как рассказала нардеп, ее коллеги обратились к Сайдику с просьбой поставить вопрос о недопустимости «выборов» в «Л-ДНР» в ноябре этого года. Кроме того, по словам Геращенко, в Украине ожидают и публичной реакции со стороны РФ в отношении «выборов», которые «идут вразрез с буквой и духом Минских соглашений, и работают на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров». «Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения "выборов" и публичного отказа от реализации этого кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема – должна быть ключевой на ТКГ сегодня», – написала представитель Украины в ТКГ.