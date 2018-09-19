Главная проблема – это война: Как Украине отстоять свою целостность. Новости

Украине сейчас необходимо отстоять себя, как государство, а для этого необходима сильная армия, на укрепление которой нужно бросить все финансовые ресурсы. Такое мнение выразил политический эксперт и публицист Виталий Портников.

«Главная задача государства сейчас – себя отстоять. Главная проблема сейчас – это война», – сказал он.

По его мнению, чтобы Украина смогла отстоять себя, как государство, властям нужно решить две главных задачи. «Строить сильную армию, тратить деньги не на социальные программы, а на военные расходы, чтобы к этому было готово все население. Понимать, что Украина, как воюющее государство, еще в течение 20-25 лет до восстановления своей территориальной целостности будет не очень богатой, не очень успешной, сложной страной, в которую вряд ли будут идти инвестиции. Для того, чтобы добиться улучшения жизни, нужно решить главную задачу, это первое», – считает Портников.

«Второе, что очень важно, это украинизация государства, его дерусификация в цивилизованном смысле слова, это то, что делается – украинский язык на радиостанциях и телевидении, собственная украинская церковь. Это вторая главная задача», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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