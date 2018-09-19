Экономика в Украине растет, но кадров не хватает, – Гройсман. Новости

В Украине отмечается рост экономики и числа вакансий, но не хватает квалифицированных кадров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Во втором квартале у нас были данные, что ВВП страны растет на 3,6%, сегодня есть уточненные данные – это уже 3,8%. Фактически важно то, что есть нормальный темп роста производимой продукции в стране. Это значит, что у людей больше работы, мы больше производим продукции и услуг и экономика развивается», – сказал он.

По его словам, не только в Украине, но и международные партнеры отмечают, что в стране не хватает квалифицированных кадров. «Но мы также понимаем, что подготовку этих кадров осуществляет система профессионального образования, и то, что она не реформирована десятилетиями, создало для нас вызов и проблемы», – отметил Гройсман.

«Подготовка кадров, на что государство тратит большие деньги, не такая квалифицированная, как необходима вакансиям, которые сейчас есть на рынке труда в Украине. Поэтому наше задание – менять эту систему», – заявил премьер-министр.