В Украине готовятся к внедрению дуальной системы образования. Новости

Концепция дуальной системы образования предусматривает модернизацию учебных программ в соответствии с требованиями рынка труда, а также активное привлечение работодателей к этапу образования учащихся и студентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

«Один из важных факторов – это внедрение дуального образования. Речь идет о том, чтобы создать партнерство между образовательными учреждениями профтехобразования и реальными предпринимателями, где наши дети. Которых мы готовим, как квалифицированных специалистов, могли бы теорию получить в учреждении, а практические занятия и подготовку на предприятиях с реальным технологическим оборудованием», – сказал он.

«Это качественно, это быстро и это в партнерстве с реальным сектором экономики. Это значит, что этот мост будет построен достаточно серьезно», – добавил Гройсман.

По его словам, сейчас у правительства есть наработанные стратегические решения по этому направлению. «Есть также и пилотные проекты в Украине, которые уже используют эту практику. Эта система очень похожа на немецкую систему подготовки кадров», – отметил премьер-министр.

«Экономика растет, спрос на рынке труда растет, это значит и конкуренция за специалистов будет расти. Это означает, что и зарплата будет расти, и наша цель, чтобы минимальная зарплата в Украине до конца года была не менее 10 тыс. грн. Я думаю, мы на хорошем пути, чтобы это произошло», – сказал он.

Глава Кабинета министров Украины дал поручение в течение месяца подготовить проект постановления правительства о широком распространении пилотных проектов по дуальной системе образования, а также призвал как можно скорее подготовить и рассмотреть профильные законопроекты о профессиональном и высшем образовании.

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