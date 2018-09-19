В столице Беларуси начались переговоры ТКГ по Донбассу. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «гуманитарная подгруппа приступила к переговорам в Минске. На повестку встречи вынесены вопросы обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", подписания декларации об осуждении любых форм пыток, а также ремонта моста в Станице Луганской в ЛНР».

В «ЛНР» заявляют, что приступили к переговорам рабочая подгруппа по вопросам безопасности и рабочая подгруппа по экономическим вопросам, а также подгруппа по гуманитарным вопросам.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе ожидает от России публичного осуждения проведения «выборов» на неподконтрольном украинским властям Донбассе.

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