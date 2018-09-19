Реабилитация участников ООС: В правительстве внесли коррективы в документы. Новости

Сегодня, 19 сентября, правительство приняло разработанное Министерством социальной политики распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Кабинета министров Украины от 12 июля 2017 № 475», согласно которому лицам, которые участвовали в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, будут предоставляться услуги по физической, медицинской, психологической реабилитации, а также по социальной и профессиональной адаптации.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, этим распоряжением действие Государственной целевой программы по физической, медицинской, психологической реабилитации и социальной и профессиональной адаптации участников АТО на период до 2022 года будет распространяться и на лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в операции Объединенных сил, – прим. ред.).
Напомним, с 30 апреля 2018 года на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и пообещало давать отпор вооруженным провокациям противника.
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