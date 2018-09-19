В ООН озвучили количество погибших и раненых на Донбассе мирных жителей (Инфографика). Новости

За период с 16 мая по 15 августа 2018 года зафиксировано 105 жертв среди гражданского населения на востоке Украины: 12 погибших и 93 раненых. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в квартальном докладе* Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представленном в Киеве сегодня, 19 сентября.

Согласно документу, «за период с 16 мая по 15 августа 2018 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало на востоке Украины 105 жертв среди гражданского населения (12 погибших и 93 раненых), что на 29,6% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, с 16 февраля по 15 мая 2018 года (81 жертва среди гражданского населения), и на 37,1% меньше, чем за соответствующий период 2017 года (167 жертв среди гражданского населения)».

Также в докладе говорится, что большинство из этих инцидентов пришлось на период с середины мая до конца июня. «50% жертв были вызваны обстрелами и огнем из легких вооружений и стрелкового оружия», – отмечается в документе.

В докладе также подчеркивается, что после 1 июля, когда вступило в силу «хлебное перемирие», численность жертв среди гражданского населения значительно сократилась, демонстрируя важность согласованных усилий по обеспечению устойчивого прекращения огня.

*Доклад о ситуации с правами человека в Украине основывается на информации, собранной путем проведения интервью (с жертвами, свидетелями, родственниками жертв и адвокатами) во время поездок на места, встреч с представителями правительства, гражданским обществом и другими собеседниками, мониторинга судебных заседаний, а также анализа судебных документов, официальных докладов, информации из открытых источников и других материалов. Выводы, представленные в этом докладе, основываются на данных, полученных во время проведения 177 детальных интервью со свидетелями и жертвами нарушений и ущемлений прав человека, а также во время поездок в населенные пункты, расположенные по обе стороны от линии соприкосновения. В документе охвачен период с 16 мая по 15 августа 2018 года.

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