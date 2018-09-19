В Мариуполе на переходе мужчина попал под авто. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) автомобиль сбил мужчину. Об этом сообщили очевидцы ДТП.
Авария произошла 18 сентября в 08:29 на пересечении пр. Победы и ул. Панфилова: легковой автомобиль сбил 63-летнего мужчину. Автомобиль наехал на мариупольца, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате происшествия мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб голени. «Скорая» госпитализировала пострадавшего в горбольницу №1.
На месте работали сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
Источник: Сайт города Мариуполя
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