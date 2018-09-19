ДТП в Северодонецке: Автомобиль разорвало пополам (Фото) . Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) в результате аварии автомобиль разорвало пополам, водитель травмирован. Всего же на Луганщине за минувшие сутки в 3-х ДТП пострадали 3 человека. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Как сообщили в полиции, 20-летний водитель автомобиля «Ford» в Северодонецке в районе автовокзала, двигаясь по ул. Объездной в направлении Лисичанска, не справился с управлением, выехал за пределы дорожного полотна и столкнулся с деревом. В результате ДТП заднюю часть автомобиля оторвало от кузова, водитель получил телесные повреждения, от госпитализации отказался. По данным медработников, водитель был трезв. На момент ДТП в автомобиле пассажиров не было, другие транспортные средства не пострадали.

Еще одна авария произошла на автодороге «Чугуев-Меловое», у въезда в Беловодск: 35-летний водитель «Камаза» уснул за рулем, из-за чего совершил съезд с проезжей части и столкнулся с деревом и бетонным столбом. В результате ДТП водитель с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

В Новоайдаре на перекрестке ул. Дружбы и ул. Независимости 26-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Славута» совершил наезд на 61-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями госпитализирована.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Продолжается следствие.

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