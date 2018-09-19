Ситуация в пунктах пропуска днем 19 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «11:51. Из Бахмута в Горловку машин около 10, людей нет на всех КПП. Из Горловки в Бахмут на "ДНР" перед ГАИ машин 60, перед КПП еще штук 20. Пешей нет. На украинском "нулевом" пеших человек 100, машин нет. В Майорске в Бахмут ни людей, ни машин».

КПВВ «Марьинка»:

«Швили»: «12:08. Стою на "Каргилле" впереди 120 машин + 40 беременных инвалидов. За 2 часа продвинулись на 2 протяжки»;

Олег: «14:08. На "Каргилле" машин ~100 навскидку и льготы 30, на выезд из Донецка».

КПВВ «Новотроицкое»:

Леся: «13:22. В Еленовке из Донецка около 80 обычная очередь».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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