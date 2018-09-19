За три месяца от взрывов мин на Донбассе погибли трое мирных жителей и 11 были ранены, – ООН. Новости

За период с 16 мая по 15 августа 2018 года на Донбассе в инцидентах, связанных с минами, погибли 3 мирных жителя и 11 получили ранения. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в квартальном докладе* Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представленном в Киеве сегодня, 19 сентября.

«В отчетном периоде на инциденты, связанные с минами, пришлось 13,3% всех зафиксированных жертв среди гражданского населения (14 жертв: 3 погибших и 11 раненых)», – говорится в документе.

Также в докладе отмечено, что обращение со взрывоопасными пережитками войны, преимущественно с ручными гранатами, стало причиной 26,7% жертв среди гражданского населения (28 жертв: 1 погибший и 27 раненых).

Напомним, за период с 16 мая по 15 августа 2018 года зафиксировано 105 жертв среди гражданского населения на востоке Украины: 12 погибших и 93 раненых.

*Доклад о ситуации с правами человека в Украине основывается на информации, собранной путем проведения интервью (с жертвами, свидетелями, родственниками жертв и адвокатами) во время поездок на места, встреч с представителями правительства, гражданским обществом и другими собеседниками, мониторинга судебных заседаний, а также анализа судебных документов, официальных докладов, информации из открытых источников и других материалов. Выводы, представленные в этом докладе, основываются на данных, полученных во время проведения 177 детальных интервью со свидетелями и жертвами нарушений и ущемлений прав человека, а также во время поездок в населенные пункты, расположенные по обе стороны от линии соприкосновения. В документе охвачен период с 16 мая по 15 августа 2018 года.

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