«Выборы» в «ДНР»: Военкор озвучил рейтинги вдовы Захарченко. Новости

В «ДНР» в рамках подготовки «выборов» «главы республики» рейтинг Наталти Захарченко (вдова ликвидированного прежнего «главы ДНР» Александра Захарченко) составляет 40-60%. Об этом в ходе «Дня сепаратиста», организованном в РФ в подмосковном Лапино, сообщил российский военкор Дмитрий Стешин, который специализируется на освещении ситуации в «республике».

«Я смотрел рейтинги. Вдова Захарченко – чуть ли не 40-60% поддержки показывает», – сказал Стешин.

Он не исключает, что Наталья Захарченко могла бы возглавить «ДНР». «Может быть, на таком сложном этапе она, как женщина, была бы вообще идеальным кандидатом. Она бы моментально развела все противоборствующие группировки хотя бы тем, что она женщина. И женщина она не простая, со стержнем. Как Наталья Поклонская (бывший "прокурор" аннексированного Крыма, депутат Госдумы РФ, – ред.)», – считает военкор.

Стешин уточнил, что видел Наталью Захарченко несколько раз. «Общается она примерно также, как Захарченко общался с людьми… У них, может, это что-то такое семейное», – уточнил журналист.

На претензии, что у вдовы «главы ДНР» нет управленческого опыта, Стешин сказал: «И у Александра Захарченко тоже же не было опыта управления».

Но журналист дал понять, что решающее слово в выборе «главы ДНР» все-таки за Москвой. «Конечно, Россия там играет немалую роль и ее слово зачастую является решающим», – резюмировал Стешин.

Как сообщалось ранее, Наталья Захарченко (в девичестве Гладкова) родилась в 1986 году в Донецке, закончила здесь школу № 31, потом училась в техникуме. В детстве занималась музыкой – игрой на аккордеоне. В интервью росСМИ Александр Захарченко неоднократно рассказывал, что Наталья была с ним на передовой и неоднократно участвовала в боевых действиях. Ее позывной – «Мама».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». Также о своих намерениях участвовать в гонке заявили экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев, «экс-министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов.

Также 11 ноября будут выбирать «народный совет ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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