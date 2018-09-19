Данные ООН и правозащитников о пострадавших от войны на Донбассе отличаются. Новости

Данные ООН и правозащитников о количестве пострадавших от войны на Донбассе отличаются. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал директор ОО «Харьковская правозащитная группа» Евгений Захаров.
«Миссия ООН по правам человека называет цифру 2725 погибших гражданских лиц, не учитывая 298 человек, которые погибли в катастрофе Боинга. Нам удалось найти данные о 3189 лицах, данные о которых внесены в эту базу», – сказал он.
«Что касается раненых, то их оценка 7-9 тыс. Мы нашли 5390 лиц. Есть проблема в том, что, когда люди ранены, а если еще и разрушен их дом, они куда-то уезжают и их тяжело искать, поэтому поиски тут затруднены. Мы считаем, что, как минимум, погибли 3,5 тыс. лиц, а были ранены, минимум, 7 тыс. человек, не меньше», – добавил Захаров.
Он подчеркнул, что наличие базы данных о пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе является важнейшим инструментом для систематизации и поиска новой информации. В частности, в базе данных, созданной ОО «Харьковская правозащитная группа», насчитывается 26 тыс. эпизодов, доклады по которым сейчас готовят для подачи в Международный уголовный суд в Гааге.
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