Правозащитники рассказали о перечне военных преступлений на Донбассе, который подадут в Гаагу. Новости

В представлении, которое подготовили правозащитники в Международный уголовный суд, обобщена собранная информация о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта на Донбассе, и обоснована возможность квалификации этих деяний как преступлений против человечности или военных преступлений по статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал директор ОО «Харьковская правозащитная группа» Евгений Захаров.
В представлении для Международного уголовного суда в Гааге речь идет о таких преступлениях, совершенных в ходе боевых действий на Донбассе:
- Убийства (внесудебные казни, пытки, приведшие к смерти, убийства гражданских лиц в ходе нападений – из стрелкового оружия, на блокпостах и т. п.);
- Нападения на незащищенные гражданские объекты, не являющиеся военными целями;
- Причинение смерти и увечий гражданскому населению в результате атак на гражданские объекты;
- Применение методов ведения войны, являющихся не избирательными по своей сути (обстрелы, взрывы, мины, растяжки и другие);
- Использование присутствия гражданских лиц или других охраняемых лиц как «живых щитов»;
- Заключение или другое жестокое лишение физической свободы;
- Сексуально и гендерно обусловленное насилие;
- Посягательство на человеческое достоинство.
«По каждому такому пункту нужно проводить отдельную пресс-конференцию, рассматривать отдельный доклад и детально объяснять, что и как было, поскольку это все охватывает почти все преступления, которые были совершены во время военного конфликта», – рассказал Захаров.
«Не охвачены только исчезновения с применением насилия, как преступление против человечности. Кроме того, можно говорить о том, что были такие военные преступления в отношении осужденных, которые удерживаются в ОРДЛО*, и в отношении определенных групп, таких как верующие протестантской, мусульманской церквей – это первая, вторая – это ромы, и третья – это представители ЛГБТ сообщества», – добавил правозащитник.
Как сообщалось ранее, в базе данных, созданной ОО «Харьковская правозащитная группа», насчитывается 26 тыс. эпизодов о пострадавших в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
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