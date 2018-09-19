Только победы! В Харьков отправились фаны «Шахтера» со всего Донбасса (Фото). Новости

Сегодня, 19 сентября, на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» (Украина) – «Хоффенхайм» (Германия) из Славянска в Харьков отправились 350 болельщиков Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Как рассказал «Донецким новостям» руководитель фан-клуба ФК «Шахтер» в Славянске Иван Костянецкий, данный фан-клуб объединяет более тысячи футбольных болельщиков из Славянска, Славянского района, Краматорска, Николаевки и других городов Донецкой области. «Сегодня на матч Лиги чемпионов в Харьков с нами отправились около 350 человек. Причем к нам присоединились фаны из Луганской области, которые не смогли поехать от своего региона. Мы желаем всем болельщикам – хорошей игры, а "Шахтеру" – только победы!», – сказал Костянецкий.

Стоимость сегодняшней поездки – 300 грн/чел., в которые входят переезд на комфортабельных автобусах по маршруту «Славянск – Харьков (стадион "Металлист") – Славянск» и билет на матч.

Также в поездке принимают участие и юные болельщики «Шахтера». «Мы всегда с детьми ездим поддержать наш "Шахтер". Ребята видят высокий уровень футбола, понимают, к чему им нужно стремиться. Проблема подрастающего поколения – они все больше за компьютерами, да в телефонах сидят, и все меньше детей увидишь на стадионах и спортивных площадках. А когда они видят такие футбольные матчи вживую, у них появляется "хочу так же". Т.е. такие поездки можно назвать пропагандой здорового образа жизни, прививание любви к спорту», – рассказал «Донецким новостям» тренер футбольной команды Славянской детско-юношеской спортивной школы «Колос» Игорь Петров.

Иван Костянецкий дополнил, что фан-клуб «Шахтера» организовывает поездки болельщиков на все матчи «Шахтера» – «были и во Львове, и в Одессе, и в Киеве, и в Запорожье, и в Днепре и во всех других городах, где играла наши любимая команда». А в связи с тем, что сейчас базовым стадионом «Шахтера» является харьковский «Металлист», то чаще всего славянцы везут болельщиков в первую столицу Украины.

«Мы приглашаем всех, кто болеет за футбол, живут футболом, хотят видеть красивые, зрелищные игры – присоединяться к нашим поездкам. Мы также организовываем и туры выходного дня, в частности, в Харьков. Кроме непосредственно матчей мы посещаем достопримечательности города – Фельдман-парк, другие парки, центральную площадь и др. Цены у нас приемлемые, поэтому желающих всегда много. Нас найти легко – мы есть в сети интернет, в соцсетях, так что – присоединяйтесь», – дополнил Костянецкий.

Он уточнил, что следующий матч «Шахтера» состоится 23 сентября – в Харькове «горняки» будут принимать одесский «Черноморец». На данный матч фан-клуб «Шахтера» в Славянске также будет организовывать выезд болельщиков.

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