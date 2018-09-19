Хуг назвал число жертв среди мирных жителей на Донбассе. Новости

На Донбассе с начала текущего года по обе стороны линии разграничения жертвами вооруженного конфликта стали 182 мирных жителя. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга во временно неподконтрольном украинской власти Луганске.

По его данным, в период с 1 января по 17 сентября 2018 года погибли 34 человека и 148 были ранены. «Отсутствие желания у сторон внедрять три основополагающих меры является причиной этих кошмаров, от которых страдает гражданское население. Это приводит к гибели и ранениям мирных жителей. Эти меры – отвод тяжелого вооружения, разведение сил и средств, противоминная деятельность. Всего лишь за этот год СММ подтвердила информацию о 182 жертвах среди гражданского населения», – сказал Хуг.

Он отметил, что количество может быть и больше. Но то, что озвучено – установленный факт, та информация, которая была перепроверена.

Также Хуг отметил, что в 62 случаях жертвы травмировались или погибли из-за мин и других взрывоопасных предметов.