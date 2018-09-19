Лига чемпионов: В Харькове «Шахтер» сразился с «Хоффенхаймом» (Фото). Новости

Сегодня, 19 сентября, в Харькове на стадионе «Металлист» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов ФК «Шахтер» (Украина) принимал ФК «Хоффенхайм» (Германия).

На 6-й минуте поединка немцы повели в счете – 0:1. «Хоффенхаймец» Флориан Гриллич подобрал мяч, сыграл на Леонардо Биттенкура, вошел в штрафную, получил ответный пас и перебросил через вратаря «горняков» Андрея Пятова.

Но на 27-й минуте «Шахтер» отыграл – 1:1. Исмаили снял мяч вверху и подключился к атаке, вошел в штрафную, обыграл Ховарда Нордтвейта и левой проткнул в дальний угол ворот «Хоффенхайма».

Однако на 38-й минуте Ховард Нордтвейт опять вывел «Хоффенхайм» вперед – 1:2.

На 81-й минуте матча «Шахтер» сравнял счет: Майкон забил мяч в самый угол ворот немцев – 2:2.

Итог игры – ничья, 2:2

Уже 23 сентября в рамках украинской Премьер лиги «горняки» в Харькове примут одесский «Черноморец».

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»

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