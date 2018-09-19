Родненькие, давайте! Как фаны поддерживают «Шахтер» на стадионе в Харькове (Фото). Новости

Сегодня, 19 сентября, в Харькове на стадионе «Металлист» начался матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между ФК «Шахтер» (Украина) и ФК «Хоффенхайм» (Германия).

Как передает корреспондент «Донецких новостей», на матч из Славянска прибыли около 350 фанов «горняков» Донецкой и Луганской областей.

До начала игры фаны посетили фирменный магазин ФК «Шахтер», на стадионе детей развлекали аниматоры, для взрослой публики – выступления харьковских рок-групп.

Мат начался в 19:55. На стадионе чувствуется сильное напряжение. На трибунах ультрас развернули флаг Украины.

На 6-й минуте поединка немцы повели в счете – 0:1. Но на 27-й минуте первого тайма «Шахтер» отыграл – 1:1. Но на 38-й минуте «Хоффенхайм» опять забил – 1:2.

Болельщики «горняков» скандируют «Мы с тобой, "Шахтер" донецкий!», «Родненькие, давайте!».

Первый тайм закончился на отметке 1:2.

Как сообщалось ранее, сегодня из Славянска в Харьков отправились 350 болельщиков Донецкой области, к ним также присоединились и фаны из Луганщины.

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