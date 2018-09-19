В законопроекте о гуманитарном разминировании учтен опыт Хорватии, – Геращенко. Новости

Гуманитарное разминирование на Донбассе требует определения правовых и организационных основ осуществления противоминной деятельности в Украине. Об этом сегодня, 19 сентября, во время утреннего заседания парламента заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба ВР.

«Более 7 тыс. кв. километров подконтрольной украинскому правительству части Луганской и Донецкой областей остаются заминированными минами и взрывоопасными предметами и требуют тщательной проверки», сообщила Геращенко.

Она обратила внимание парламентариев, что действующее законодательство в этой сфере не соответствует тем вызовам и угрозам современности, вызванным военной агрессией РФ.

Геращенко сообщила, что большое количество оборудования, к сожалению, осталась на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Также, политик отметила, что сейчас существует значительная разница между обеспечением оборудованием для разминирования в ведомствах Министерства внутренних дел Украины, которые занимаются гражданским разминированием, и ведомствами, которые занимаются военным разминированием.

Во время выступления Геращенко сообщила, что рабочая группа, которая почти год работала при Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины при участии представителей министерств и ведомств завершила работу над наработкой законопроекта о противоминной деятельности в Украине, который сегодня зарегистрирован (№9080 -1 от 19.09.2018).

Информируя о нововведениях наработанного законопроекта, Геращенко рассказала, что документ учитывает лучший опыт международных партнеров Украины в этой сфере, в частности, Хорватии. «В Хорватии межведомственный орган – центр разминирования – осуществляет не только функции координации работ по разминированию, но и контроля выполненных работ, ведь важно передать разминированы территории местным органам власти», – сообщила она.

Геращенко сообщила, что кроме вышеупомянутого законопроекта, Кабинетом Министров Украины наработан отдельный законопроект в этой сфере, а также представлен альтернативный законопроект народных депутатов. Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Геращенко выразила надежду, что упомянутые законопроекты получат соответствующую профессиональную оценку от профильных комитетов парламента, а к концу девятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва будет принят соответствующий законопроект в этой сфере. «Наши международные партнеры ожидают от нас принятия закона в этой сфере для определения, в частности, и правовых оснований для привлечения материально-технической помощи структурам, задействованным в сфере разминирования», – отметила Геращенко.

Кроме того, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины призвала местные органы власти в Донбассе усилить работу по маркировке потенциально опасных, заминированных территорий, чтобы «обезопасить местных жителей, в том числе детей от возможности нарваться на такую ​​страшную опасность, как мины и взрывоопасные предметы».