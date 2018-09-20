Новая украинская школа: В Покровске ждут парты и учебники. Новости

В школах Покровска (Донецкая обл.), как и в иных учебных заведениях Донецкой области, завезли не все оборудование, предусмотренное в рамках старта всеукраинской программы Новая украинская школа (НУШ).

Как рассказала «Донецким новостям» и.о. начальника отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб, в частности, школы города еще не получили одноместные парты, предусмотренные реформой образования. «В течение сентября все учебные заведения нашего города получат новые комплекты мебели для начальных классов. Это одноместные мобильные парты, стулья, удобные и яркие шкафчики. Задержка связана с жесткими тендерными требованиями касательно госзакупок», – отметила она.

При этом учебные заведения города в рамках НУШ уже получили игровые наборы «Лего», хрестоматии современной детской литературы для 1 и 2 классов, комплекты дидактических материалов.

Учебники для начальной школы сейчас прибывают в область. Их получение на местах планируется на конец сентября – начало октября. По словам Голуб, ученики среднего и старшего звена Покровска, обеспечены учебниками на 99%.

Также она уточнила, что в рамках образовательной реформы и старта Новой украинской школы преподаватели и руководство, которым предстоит работать в НУШ, прошли соответствующие курсы повышения квалификации и тренинги.

Ранее Марина Голуб рассказала, о школьниках-переселенцах, обучающихся в Покровске, о дефиците учителей и как помогают преподавателям-переселенцам.

Напомним, аналогичная проблема с партами отмечается в школах Мариуполя.

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